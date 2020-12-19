Альварес: Виставкові бої з блогерами - це неповага для бійців

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер проведе бій проти ютуб-блогера Логана Пола.

Володар поясів в трьох дивізіонах Сауль Альварес прокоментував цю подію.

"Це все заради грошей. Не думаю, що багато людей згодні з тим що баскетболісти і ютуб-блогери повинні отримувати боксерські ліцензії. Все базується на грошах, все заради них. Прямо зараз я сфокусований на інших проектах. Я б запросив Логана Пола на спаринг-сесію, щоб він дізнався, що це таке. Виставкові бої з блогерами? Для справжніх бійців це неповага", - сказав Канело.