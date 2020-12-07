Бій Тайсон – Джонс зібрав 1,6 млн платних підписок

Стала відома сума, яку збірав бій Тайсон - Джонс

На виставковий бій Майка Тайсона та Роя Джонса було продано 1,6 млн платних трансляцій цього поєдинку на сервісі Thriller.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Вартість PPV становила 49,95 доларів. Таким чином, на підписках сервіс заробив майже 80 млн доларів, при тому, що на покупку прав на трансляцію Thriller витратив 50 млн.

Це став першим боксерський поєдинок, PPV якого подолав мільйонний бар'єр після поєдинків Сауля Альвареса і Геннадія Головкіна (1,3 млн 2017 році і 1,1 млн в 2018 році). Крім того, бій Тайсона з Джонсом за кількістю платних підписок трохи перевершив його поєдинок з Евандером Холіфілдом в 1996 році, коли Залізний Майк відкусив суперникові вухо (1,59 млн PPV).

Нараізі найкасовішим боксерським поєдинком є ​​бій Флойда Мейвезера і Менні Пак’яо, який зібрав понад 4,6 млн підписок.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс може повернутися на ринг.