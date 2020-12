Джошуа - Пулєв: статистика ударів

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO), який в дев'ятому раунді нокаутував Кубрата Пулєва (28-2, 14 КО), завдав майже в три рази більше ударів за болгарина.

Про це повідомляє CompuBox.

За цим показником Пулєв виграв всього один раунд. Джошуа був також і точнішим, впевненіше пробиваючи як джеби, так і силові удари.

Joshua landed 8 of 21 jabs per rnd (35%), controlling the 39-yr old Pulev. Joshua landed 48 power punches, 32 of which were landed in rounds 3 & 9. 62.9% of Joshua's thrown punches were jabs (72.3% vs. Ruiz II). Pulev landed an avg. of 5 of 24 punches per rnd. #JoshuaPulev pic.twitter.com/DK0UZfHLFD