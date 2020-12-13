Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) нокаутував болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) в раунді та захистив усі чемпіонські пояси.

Поєдинок пройшов за явної переваги Джошуа та запам'ятався неспортивною поведінкою Пулєва, який постійно провокував суперника, а після гонгу в кінці 3 раунду наніс удар.

Уже протягом 3-го раунду Джошуа був за крок від перемоги нокаутом, двічі відправивши у важкі нокдауни Пулєва, проте болгарин вистояв. У 4 раунді Пулєв трохи оговтався та раунд пройшов у, більш-менш, рівній боротьби. З 5 раунду перевага Джошуа знову стала беззаперечною та британець забирав раунд за раундом.

У 9 раунді Пулєв побував у нокдауні, а за кілька секунд після цього Джошуа шикарним прямим завершив бій і залишив пояси в себе.

Нагадаємо, наш сайт вів текстову трансляцію поєдинку.