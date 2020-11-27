28 листопада Даніель Дюбуа і Джо Джойс проведуть поєдинок, в якому визначиться ймовірний суперник Олександра Усика.

Про це заявив промоутер боксерів Френк Воррен.

"Це приголомшливі важковаговики, які зробили все, що від них вимагалося. Рідко буває, що хлопці боксують між собою на такому ранньому етапі своєї кар'єри. Вони обидва хотіли цього і ніхто не зробив крок назад. Це говорить про їх впевненості в собі. Кожен з них вірить у свою перемогу.

Чим би не закінчилася цей бій, переможець стане новим обов'язковим претендентом на чемпіонський титул за версією WBO або зустрінеться з Олександром Усиком за вакантний титул, якщо Джошуа проведе поєдинок з Ф'юрі", - сказав Воррен.