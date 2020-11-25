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Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO

Сьогодні 19:39 575 0
Дюбуа претендує на бій з Олександром Усиком
Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO
#Гірн, #Усик

Джерело - Boxing Social.

Переможець бою між британцями Джо Джойсом (11-0, 10 КО) і Даніелем Дюбуа (15-0, 14 КО) може поборотися за пояс чемпіона світу з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Переможець поєдинку Дюбуа - Джойс стане чемпіоном Великої Британії та Європи. Думаю, що це приблизно відповідає їх нинішнього рівня. Вважаю, що вони обидва гідні згодом стати претендентами на чемпіонський титул.

Але їм потрібно кілька перемог, що закріпити свій статус. Хоча, переможець цілком може зустрітися з Олександром Усиком і поборотися за вакантний титул чемпіона світу. Так що дуже цікаво подивитися цей поєдинок в суботу", - сказав Гірн.

Нагадаємо, що якщо нинішній чемпіон світу за версією WBO Ентоні Джошуа відмовиться від захисту проти обов'язкового претендента Олександра Усика, то українець зустрінеться з наступним суперником по рейтингу. На поточний момент ним є Дубюа.

Раніше, Усик назвав вартість свого тренувального табору.

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