Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO

Переможець бою між британцями Джо Джойсом (11-0, 10 КО) і Даніелем Дюбуа (15-0, 14 КО) може поборотися за пояс чемпіона світу з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Переможець поєдинку Дюбуа - Джойс стане чемпіоном Великої Британії та Європи. Думаю, що це приблизно відповідає їх нинішнього рівня. Вважаю, що вони обидва гідні згодом стати претендентами на чемпіонський титул.

Але їм потрібно кілька перемог, що закріпити свій статус. Хоча, переможець цілком може зустрітися з Олександром Усиком і поборотися за вакантний титул чемпіона світу. Так що дуже цікаво подивитися цей поєдинок в суботу", - сказав Гірн.