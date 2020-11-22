Один тренувальний табір українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) коштує більше 50-ти тисяч доларів.

Про це розповів сам боксер.

"Думаю, більше 50-ти тисяч доларів. І це без різниці, де б я готувався - Київ або Буковель. Найбільша витратна частина? Напевно, це хороші спаринг-партнери.

Багато хто не хоче їхати до мене на збори, тому що знають, що у нас спаринги по п'ятнадцять раундів і по чотири хвилини, з 30-секундною перервою. Є ті, хто налаштований приїхати, таким хлопцям потрібно платити, і ми платимо", - відзначив Усик.