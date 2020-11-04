 Стало відомо, з ким Усик потенційно проведе чемпіонський бій, якщо Джошуа відмовиться від титулу | Бокс | Champion.com.ua
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Стало відомо, з ким Усик потенційно проведе чемпіонський бій, якщо Джошуа відмовиться від титулу

Сьогодні 08:24 560 0
Дюбуа може стати суперником українця
Стало відомо, з ким Усик потенційно проведе чемпіонський бій, якщо Джошуа відмовиться від титулу
#Усик, #Чісора, #Джошуа

Джерело - Talk Sport.

Олександр Усик (18-0, 13 КО) може провести поєдинок проти Даніеля Дюбуа (14-0, 13 KO), якщо Ентоні Джошуа відмовиться від чемпіонського пояса WBO.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Даніель зараз займає другу позицію в рейтингу WBO, а Усик - обов'язковий претендент для Джошуа. Ентоні говорить про те, що швидше звільнить титул, ніж вийде на ринг проти Усика.

Я не знаю, чи зробить він це, але якщо так і буде, то це означає, що Даніель поб'ється з Усиком. Правда, спочатку йому потрібно перемогти Джо Джойса 28 листопада. Якщо поєдинок Усик - Дюбуа буде можливий, то я моментально його влаштую", - сказав Воррен.

Раніше, Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO.

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