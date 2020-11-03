Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO

Девід Хіггінс прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером

Ексчемпіон світу новозеландський боксер Джозеф Паркер готовий провести бій з українцем Олександром Усиком, якщо титул WBO в суперважкій вазі стане вакантним.

Про це розповів менеджер боксера Девід Хіггінс.

Ентоні Джошуа 12 грудня проведе обов'язковий захист проти болгарина Кубрата Пулєва, після чого вирішить, буде він захищати титул WBO проти Усика, або зустрінеться в рингу з Тайсоном Ф'юрі, звільнивши пояс.

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