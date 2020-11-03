 Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO

Сьогодні 19:29 911 0
Девід Хіггінс прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером
Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO
#Паркер, #Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу новозеландський боксер Джозеф Паркер готовий провести бій з українцем Олександром Усиком, якщо титул WBO в суперважкій вазі стане вакантним.

Про це розповів менеджер боксера Девід Хіггінс.

Ентоні Джошуа 12 грудня проведе обов'язковий захист проти болгарина Кубрата Пулєва, після чого вирішить, буде він захищати титул WBO проти Усика, або зустрінеться в рингу з Тайсоном Ф'юрі, звільнивши пояс.

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"На сто відсотків, ми б прийняли бій з Усиком за пояс WBO. Все залежить зараз від Джошуа. Джозеф вважає Усика класним виконавцем. Він дійсно гарний, але справа тільки в тому, чи володіє він силою у важкій вазі. У нього безумовно є навички ", - сказав Хіггінс.

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