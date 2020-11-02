Усик: Я не дозволю Джошуа і Ф'юрі побитися, щоб потім зустрітися з переможцем

Обов'язковий претендент на титул WBO в суперважкій вазі Олександр Усик хоче в першу чергу побитися з Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Для мене найважливіше вийти в ринг з Ентоні Джошуа і завоювати титул. Я не дозволю Джошуа і Ф'юрі побитися, щоб потім зустрітися з переможцем. Я спочатку поб'юсь з одним, а потім з іншим.

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Я не засмутився через те, що не зустрівся віч-на-віч з Ентоні Джошуа. Через якихось дрібниць засмучуватися - себе ненавидіти", - розповів Усик.