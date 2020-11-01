Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик переміг одностайним рішенням суддів британця Дерека Чісору (117:112, 115:113, 115:113) та став офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO в надважкій вазі, яким володіє інший британець Ентоні Джошуа.

Перша половина бою пройшла за переваги британця, який був більш активним і доволі часто та потужно влучав по українцеві. Усику важко було призвичаїтись до справжньої надважкої ваги. Починаючи з 7 раунду Усик зміг вирівняти перебіг подій і все частіше комбінації українця досягали мети, а Чісора почав втомлюватись і частіше працювати корпусом, а не ногами.

Чемпіонські раунди, здебільшого, пройшли за відчутної переваги Усика, і, як наслідок перемога.