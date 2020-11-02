Гірн: Джошуа не сумнівається в тому, що нокаутує Усика

Чемпіона WBA Super / IBF / WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1-0, 22 KO) може побитися з обов'язковим претендентом по лінії WBO українцем Олександром Усиком (18-0 -0, 13 KO) лише за однієї умови.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Дуже ймовірно, що в WBO санкціонують цей бій. Якщо ми не зможемо домовитися з Ф'юрі, а я так не вважаю, то Ентоні поб'ється з Усиком. Багато людей скажуть не звертати на нього уваги, але це блискучий боєць.

Звичайно ж, стилі роблять бої, і Ей-Джей не сумнівається в тому, що нокаутує Усика. Але зараз все, на чому сконцентрований Джошуа - це зустріч з Пулєвим", - сказав Гірн.