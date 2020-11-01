Чісора: Усик втікав від мене, немов засранець

Британський боксер Дерек Чісора розчарований результатом бою з Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Я трохи засмучений результатом. Цей хлопець тікав від мене, немов засранець. Але я вже не можу нічого змінити. Ми робили саме те, що потрібно було зробити. Я дуже розчарований.

Але знаєте що? Я не збираюся сидіти на місці. Буду рухатися тільки вперед. Хлопці, сподіваюся, вам сподобався бій. Я роблю це тільки заради вас. Все що я вмію - це завдавати удари, щоб вас порадувати", - розповів Чісора.