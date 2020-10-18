 Берланга нокаутував Боловса у першому раунді бою. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Берланга нокаутував Боловса у першому раунді бою

Сьогодні 08:25 163 0
Берланг зробив 15 нокаутів у першому раунді
Берланга нокаутував Боловса у першому раунді бою
#Боловс, #Берланг

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року на арені MGM Grand в Лас-Вегасі відбувся вечір боксу від Top Rank. Перед головним боєм Ломаченко - Лопес відбувся поєдинок у другій середній вазі.

Американець Едгар Берланга нокаутував Ланнеля Боловса в першому раунді. Для Берланги це 15 перемога на рингу і всі вони нокаутом в першому раунді.

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