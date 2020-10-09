Тактаров: Усик - улюблений боксер з найбільш гідною громадянською позицією

Колишній чемпіон UFC похвалив українського боксера

Джерело - Чемпіон.

33-річний український боксер Олександр Усик, є боксером з найбільш гідною громадянською позицією.

Про це заявив 53-річний російський ексбоєць ММА Олег Тактаров.

"Мій улюблений боксер з найбільш гідною громадянською позицією і людською порядністю. Приклад для молоді - Олександр Усик", - зазначив Тактаров.

Наступним суперником Усика стане 36-річний британський боєць Дерек Чісора.

Раніше, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.