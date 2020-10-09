Тактаров: Усик - улюблений боксер з найбільш гідною громадянською позицією

Джерело - Чемпіон.
33-річний український боксер Олександр Усик, є боксером з найбільш гідною громадянською позицією.
Про це заявив 53-річний російський ексбоєць ММА Олег Тактаров.
"Мій улюблений боксер з найбільш гідною громадянською позицією і людською порядністю. Приклад для молоді - Олександр Усик", - зазначив Тактаров.
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Мой любимый боксер с самой Достойной гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи Александр #Усик #usyk
Наступним суперником Усика стане 36-річний британський боєць Дерек Чісора.
Раніше, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.