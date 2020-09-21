 Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа

Сьогодні 22:56 305 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував можливий бій Усик - Джошуа
Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа
#Усик, #Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - isport.uа.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі попросив Олександра Усика не заважати його планам про поєдинок з володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам англійський боксер.

"Я поважаю Олександра, він приголомшливий боксер, чемпіон світу у важкій вазі. Хто знає, може Усик стане чемпіоном в суперважкому дивізіоні, якщо зустрінеться з Джошуа. Але малюк, прошу, не лишай мене останнього заробітку перед пенсією. Не роби цього.

Кілька років тому я сказав Деонтею Вайлдеру те ж саме. Попросив його не боксувати Джошуа, тому що він мій "прощальний чек". До того ж, Ентоні мій співвітчизник. Але ми, на щастя, так і не побачили їх бій", - розповів Ф’юрі

Нагаждаємо, Усик вимагає бою з Джошуа.

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