Тайсон Ф’юрі прокоментував можливий бій Усик - Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі попросив Олександра Усика не заважати його планам про поєдинок з володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам англійський боксер.

"Я поважаю Олександра, він приголомшливий боксер, чемпіон світу у важкій вазі. Хто знає, може Усик стане чемпіоном в суперважкому дивізіоні, якщо зустрінеться з Джошуа. Але малюк, прошу, не лишай мене останнього заробітку перед пенсією. Не роби цього. Кілька років тому я сказав Деонтею Вайлдеру те ж саме. Попросив його не боксувати Джошуа, тому що він мій "прощальний чек". До того ж, Ентоні мій співвітчизник. Але ми, на щастя, так і не побачили їх бій", - розповів Ф’юрі

Нагаждаємо, Усик вимагає бою з Джошуа.