Джерело - isport.uа.
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі попросив Олександра Усика не заважати його планам про поєдинок з володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.
Про це розповів сам англійський боксер.
"Я поважаю Олександра, він приголомшливий боксер, чемпіон світу у важкій вазі. Хто знає, може Усик стане чемпіоном в суперважкому дивізіоні, якщо зустрінеться з Джошуа. Але малюк, прошу, не лишай мене останнього заробітку перед пенсією. Не роби цього.
Кілька років тому я сказав Деонтею Вайлдеру те ж саме. Попросив його не боксувати Джошуа, тому що він мій "прощальний чек". До того ж, Ентоні мій співвітчизник. Але ми, на щастя, так і не побачили їх бій", - розповів Ф’юрі
Нагаждаємо, Усик вимагає бою з Джошуа.