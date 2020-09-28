Сіренко: Чарло практично не дав шансів Дерев'янченку

Чемпіон WBC Джермалла Чарло провів хорошу підготовку і не дав себе проявити Сергію Дерев'янченку.

Про це заявив боксер Владислав Сіренко.

"Дуже цікавий бій був. Шкода, звичайно, що Сергій не переміг, але Чарло був дуже добре готовий. Вони зробили хорошу домашню роботу. Вивчили Сергія повністю і практично не дали йому шансів показати себе на сто відсотків.

Я б віддав три-чотири раунди Сергію, все інше, напевно, все ж було за Чарлі. Першу половину бою Чарло однозначно забрав собі, в середині бою пару раундів можна віддати Сергію, в кінцівці також кілька раундів я б віддав Сергію. Особисто моя думка чотири, максимум п'ять раундів можна йому віддати. А так, як не сумно, Чарло, на жаль.

Стилі роблять бій. Джеб Чарло постійно зупиняв Сергія. Він не дозволив Сергію нав'язати свою роботу, тим самим він забрав так багато раундів собі.

Плюс Чарло дуже непогано працював на середній і ближній дистанції, не те щоб я був здивований, але не очікував, що він так буде проявляти активність", - сказав Сіренко.