Українцю цікава тренерська діяльність

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) хотів би одного дня очолити збірну України.

Про це він розповів у інтерв'ю luckypunchnet.

"Мені тренерство цікаво, я б навіть сказав, що хотів би попрацювати в аматорському боксі, може бути, навіть тренером збірної України з боксу. Це все в майбутньому", - сказав Шелестюк.

Нагадаємо, Шелестюк озвучив імена бажаних суперників.

Шелестюк раніше заявляв, що Кличко може повернутися і побити рекорд Формана.