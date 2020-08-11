Джерело - Чемпіон.
Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) хотів би одного дня очолити збірну України.
Про це він розповів у інтерв'ю luckypunchnet.
"Мені тренерство цікаво, я б навіть сказав, що хотів би попрацювати в аматорському боксі, може бути, навіть тренером збірної України з боксу. Це все в майбутньому", - сказав Шелестюк.
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Украинский полусредневес @tarasshelestyuk в интервью @luckypunchnet рассказал о своей карьере, о возвращении бокса после пандемии, желании стать тренером сборной Украины, боях @sergiy.derevyanchenko vs @futureofboxing и @lomachenkovasiliy - @teofimolopez и многом другом.
Нагадаємо, Шелестюк озвучив імена бажаних суперників.
Шелестюк раніше заявляв, що Кличко може повернутися і побити рекорд Формана.