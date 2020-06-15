Шелестюк озвучив імена бажаних суперників

Бронзовому призеру Олімпійських ігор 2012 року Тарасу Шелестюку добре і вигідно боксувати на Showtime.

Про це заявив сам боксер.

"В принципі, для мене добре і вигідно боксувати на Showtime, адже там б'ються багато чемпіонів світу в моїй ваговій категорії. Я не буду говорити про Менні Пакьяо, тому що він буде вибирати суперника, боксувати з зірками. Йому немає сенсу битися зі мною чи іншими хлопцями-претендентами.

Але є Денні Гарсія, Кіт Турман, Шон Портер. Всі ці хлопці боксують на PBC і Showtime. Було б класно отримати з ними бій. Той же Йорденіс Угас - цікавий кубинський боксер. Він провів відмінний бій з Портером. На цей час немає ніякої інформації про те, коли повернеться бокс і що буде далі", - сказав Шелестюк.