Шелестюк: «Кличко може повернутися і побити рекорд Формана

Володимир Кличко перебуває в такій феноменальною фізичній формі і у свої 42 роки здатний повернутися на ринг та побити легендарний рекорд Джорджа Формана.

Про це заявив непереможений український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк.

"Володимир Кличко міг би повернутися. За фізичними даними він у відмінній формі перебуває. Він може повернутися, щоб побити рекорд Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в хевівейте. Тому що з правильним підбором суперника це можна зробити", - зазначив Шелестюк.