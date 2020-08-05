Джошуа: Сказав Ф’юрі, щоб не турбувався щодо Усика

Ентоні Джошуа не планує битися з обов’язковим претендентом по лінії WBO Олександром Усиком.

Про це розповів сам британський боксер.

"Ми зустрілися, трохи поспілкувалися. Він мені сказав: "Дивись Пулєву не програй". Я відповів, мовляв, ще щось дурніше придумай. Він мене запитав з приводу Усика, чи повинен я потім битися з ним.

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Я йому сказав, щоб не турбувався з приводу Усика. На нас чекає з тобою бій, так що побачимося в 2021. Ось і вся розмова", - розповів Джошуа.