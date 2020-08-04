Хей: Усику не вистачить ударної потужності у хевівейті

Українському боксеру Олександру Усику у суперважкій вазі одних навичок недостатньо, щоб побити більших бійців.

Про це заявив менеджер Дерека Чісори Девід Хей.

"Усик буде страждати, коли йому доведеться змагатися в ударній потужності. Навіть в крузервейті він не був фахівцем з нокаутів з одного удару. Усик - майстерний боєць, у нього є таймінг, ритм, вміння працювати з кутами.

Але коли справа доходить до грубої сили, ти повинен стримувати цих гігантів. Одних навичок недостатньо, щоб побити більших бійців, адже вони просто переступлять через тебе.

Усику не вистачить ударної потужності, щоб відігнати від себе Чісору, не кажучи вже про Вайлдера, Ф'юрі і Джошуа. Він не зможе стримати цих монстрів", - зазначив Хей.