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Усик може припинити співпрацю з Красюком

Сьогодні 09:13 1928 0
Олександр Красюк прокоментував співпрацю з Олександром Усиком
Усик може припинити співпрацю з Красюком
#Усик, #Красюк

Джерело - tribuna.com.

В Олександра Усика (17-0, 13 КО) через два бої закінчується контракт головою промоутерської компанії K2 Promotions Олександром Красюком.

Про це розповів сам глава компанії.

"Контракт з Олександром Усиком закінчується через два поєдинки. Олександр виявив бажання почекати кінець контракту і провести переговори з іншими промоутерами. Він це робив і до підписання контракту з нами. Хто зробить кращу пропозицію, з тими він і продовжить свою боксерську кар'єру.

Минулого разу саме К2 зробили найвигіднішу пропозицію, так що результат говорить сам за себе", - розповів Красюк.

Нагадаємо, Усик знімається у кліпі відомого репера.

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