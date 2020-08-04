В Олександра Усика (17-0, 13 КО) через два бої закінчується контракт головою промоутерської компанії K2 Promotions Олександром Красюком.

Про це розповів сам глава компанії.

"Контракт з Олександром Усиком закінчується через два поєдинки. Олександр виявив бажання почекати кінець контракту і провести переговори з іншими промоутерами. Він це робив і до підписання контракту з нами. Хто зробить кращу пропозицію, з тими він і продовжить свою боксерську кар'єру.

Минулого разу саме К2 зробили найвигіднішу пропозицію, так що результат говорить сам за себе", - розповів Красюк.