 Джошуа: Не розумію, чому Тайсон Ф'юрі так всіх лякає | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Не розумію, чому Тайсон Ф'юрі так всіх лякає

Сьогодні 19:40 963 0
Боксер не бачить в супернику нічого особливого
Джошуа: Не розумію, чому Тайсон Ф'юрі так всіх лякає
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Ентоні Джошуа, який володіє трьома поясами суперважкої ваги, не розуміє, чому у Тайсона Ф'юрі такий високий статус серед уболівальників.

Про це заявив сам британський боксер.

"Що ви такого побачили у Ф'юрі? Парочку обманних рухів? Робота ногами? Не розумію, чому Тайсон так всіх лякає. Або зараз в спорті так мало талантів, що швидкість і кілька прийомів відразу роблять боксера найкращим в поколінні.

Що ви в ньому знайшли? Безумовно, це серйозний суперник. Але він дуже довго йшов до свого рівня. Кличко був його першим серйозним випробуванням. Він його пройшов, а далі? Йому 8 років знадобилося, щоб вибудувати свою кар'єру і впевненість в собі.

Потім ще 2 роки - і бій з Вайлдером. Тут потрібно постійно доводити свій рівень, а не демонструвати клас 1-2 рази", - зазначив Джошуа.

Боксери погодили проведення двох поєдинків у 2021 році, однак спершу Джошуа потрібно перемогти Кубрата Пулєва, а Ф'юрі - Деонтея Вайлдера.

Раніше, Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.

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