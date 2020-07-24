Джошуа: Не розумію, чому Тайсон Ф'юрі так всіх лякає

Ентоні Джошуа, який володіє трьома поясами суперважкої ваги, не розуміє, чому у Тайсона Ф'юрі такий високий статус серед уболівальників.

Про це заявив сам британський боксер.

"Що ви такого побачили у Ф'юрі? Парочку обманних рухів? Робота ногами? Не розумію, чому Тайсон так всіх лякає. Або зараз в спорті так мало талантів, що швидкість і кілька прийомів відразу роблять боксера найкращим в поколінні.

Що ви в ньому знайшли? Безумовно, це серйозний суперник. Але він дуже довго йшов до свого рівня. Кличко був його першим серйозним випробуванням. Він його пройшов, а далі? Йому 8 років знадобилося, щоб вибудувати свою кар'єру і впевненість в собі.

Потім ще 2 роки - і бій з Вайлдером. Тут потрібно постійно доводити свій рівень, а не демонструвати клас 1-2 рази", - зазначив Джошуа.