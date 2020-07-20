 Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Київське Динамо може очолити хорватський спеціаліст
Сьогодні 19:46 1225 1
Метревелі назвав бюджет Шахтаря
Сьогодні 19:55 546
Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа
Сьогодні 19:40 425
France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році
Сьогодні 17:10 1477
Андронов: Моя кандидатура - Віктор Скрипник
Сьогодні 16:25 3353
Динамо звільнило Михайличенка
Сьогодні 15:04 2399 3
Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:31 472
Костишин визнаний найкращим тренером 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:13 444
Каменюка завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 11:56 1352
Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 09:41 1489
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1349
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 1080
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1630
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1386
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2258
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футзал Фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі 68
20:25 Волейбол Чоловіча збірна України розпочала тренувальний збір у Запоріжжі 429
20:10 Футбол Моурінью запідозрили в подружній зраді 628 1
19:55 Футбол Метревелі назвав бюджет Шахтаря 546
19:46 Футбол Київське Динамо може очолити хорватський спеціаліст 1225 1
19:45 Блог Наймиліше відео дня. Кейн ефектно показав стать своєї майбутньої дитини 135
19:40 Футбол Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа 425
19:25 Футбол Леоненко: Ці гравці Динамо - нікчемні 640
19:10 Футбол Олімпік призначив Климовського головним тренером 894
18:55 Біатлон Підручний отримав орден За заслуги lll ступеня 817
18:40 Футбол Поліція відкрила справу за фактом побиття арбітра у Волочиську 1050
18:25 Бокс Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі 1735
18:10 Футбол Денисов: Чи бив Собуцький рефері? Достатньо подивитися відеоспостереження 1774
17:55 Баскетбол Браянта посмертно нагородили престижною премією 1531
17:39 Футбол Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу 1795
17:25 Футбол Собуцький: Може, арбітри самі там побилися через гроші 2012
17:10 Футбол France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році 1477
16:55 Футбол На НСК Олімпійський попрощалися з Володимиром Лозинським 2907
16:40 Футбол Волинь - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу 2549
16:25 Футбол Андронов: Моя кандидатура - Віктор Скрипник 3353
16:10 Баскетбол Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом 2824
15:54 Футбол Леоненко: Не розумію, що Шабанов робить в Динамо 3518
15:38 Футбол Російський клуб звільнив ексгравця збірної України 6209 1
15:27 Блог Про Динамо, Зорю та майбутнє Скрипника - ТаТоТаке 535
15:20 Бокс Мейвезер вирішив повернутися на ринг 4434

Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі

Сьогодні 18:25 1735 0
Промоутер - про великі поєдинки
Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі
#Гірн, #Вайт

Джерело - BoxingScene.

Ділліан Вайт в статусі обов'язкового претендента на титул WBC має провести бій проти Тайсона Ф'юрі чи Деонтея Вайлдера.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я хочу організувати бій Ф'юрі і Вайта. Це великий поєдинок. Але Тайсон повинен битися з Вайлдером.

Чи зустрінуться Вайлдер і Ф'юрі в листопаді або грудні? Вайт повинен отримати бій за титул WBC до кінця лютого, і ми очікуємо, що так і станеться.

Якщо Вайлдер і Ф'юрі битимуться на початку грудня, і ми будемо вести переговори про бій переможця з Вайтом на початку березня, то ми приймемо це", - сказав Гірн.

Ділліан Вайт повернеться на ринг 22 серпня, а його суперником стане Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО).

Раніше, Гірн заявляв, що Альварес хоче побитися зі Смітом.

Коментарі ()