Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі

Ділліан Вайт в статусі обов'язкового претендента на титул WBC має провести бій проти Тайсона Ф'юрі чи Деонтея Вайлдера.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я хочу організувати бій Ф'юрі і Вайта. Це великий поєдинок. Але Тайсон повинен битися з Вайлдером.

Чи зустрінуться Вайлдер і Ф'юрі в листопаді або грудні? Вайт повинен отримати бій за титул WBC до кінця лютого, і ми очікуємо, що так і станеться.

Якщо Вайлдер і Ф'юрі битимуться на початку грудня, і ми будемо вести переговори про бій переможця з Вайтом на початку березня, то ми приймемо це", - сказав Гірн.