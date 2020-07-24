Чарло: Нокаут Дерев'янченка відкриє мені дорогу до великих поєдинків

Джермалл Чарло прокоментував бій проти Сергія Дерев'янченка

Джермалл Чарло очікує, що бій проти Сергія Дерев'янченка відкриє йому шлях до боїв проти Альвареса та Головкіна.

Про це розповів сам боксер.

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"Перемога дозволить мені зайвий раз заявити, про те, що я готовий до будь-якого суперника. Нокаут Дерев'янченка відкриє мені дорогу до великих поєдинків проти Канело Альвареса або Головкіна. Цей хлопець двічі бився за титул і двічі програв. Але у нього були хороші опоненти", - сказав Чарло.

Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.