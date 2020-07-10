Український боксер Сергій Дерев'янченко після закінчення кар'єри може стати священиком.

Про це заявив тренер боксера Андре Розьє.

"Він повертається і збирається вийти проти будь-кого. Цей хлопець ... Забудьте про бокс, він один з найприємніших, добрих і турботливих людей на Землі.

Особисто моя думка - Сергій стане священником після закінчення кар'єри. Я хочу, щоб ця молода людина став чемпіоном світу. Зараз він найкращий боєць без титулу", - розповів Розьє.