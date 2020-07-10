Джерело - boxingnews24.com.
Український боксер Сергій Дерев'янченко після закінчення кар'єри може стати священиком.
Про це заявив тренер боксера Андре Розьє.
"Він повертається і збирається вийти проти будь-кого. Цей хлопець ... Забудьте про бокс, він один з найприємніших, добрих і турботливих людей на Землі.
Особисто моя думка - Сергій стане священником після закінчення кар'єри. Я хочу, щоб ця молода людина став чемпіоном світу. Зараз він найкращий боєць без титулу", - розповів Розьє.
Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.