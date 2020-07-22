Відома дата бою Дерев'янченко - Чарло

Проведення бою було підтверджено офіційно

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Дерев'янченко проведе чемпіонський бій проти Джермалла Чарло у вересні.

Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Showtime.

Бій відбудеться 26 вересня. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить Чарло.

Бій буде на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут, США.

🏟️ 9 live events

🔥 18 undefeated fighters

🥊 9 world champions

💥 8 world championship fights#SHOBoxingReturns Aug. 1st on @Showtime. pic.twitter.com/i6z37wfoaG — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 22, 2020

Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.