Відома дата бою Дерев'янченко - Чарло

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Сергій Дерев'янченко проведе чемпіонський бій проти Джермалла Чарло у вересні.
Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Showtime.
Бій відбудеться 26 вересня. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить Чарло.
Бій буде на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут, США.
🏟️ 9 live events— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 22, 2020
🔥 18 undefeated fighters
🥊 9 world champions
💥 8 world championship fights#SHOBoxingReturns Aug. 1st on @Showtime. pic.twitter.com/i6z37wfoaG
Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.