Промоутерська компанія Усика анонсувала свій дебютний вечір боксу

Шоу відбудеться 1 серпня

Джерело - Чемпіон.

Промоутерська компанія українського суперважковаговика Олександра Усика 1 серпня у Києві проведе свій дебютний вечір боксу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В рамках вечора боксу пройдуть наступні бої: Владислав Сіренко - Павло Кроленко, Олександр Захожий - Костянтин Довбищенко, Андрій Великовський - Руслан Щелеп, Петро Іванов - Роман Шкарупа.

Також на вечорі боксу виступлять Віктор Вихрист, Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравора Петросян і Даніель Лапін.

Відзначається, що шоу пройде "в поєднання спортивного драйву і витонченої світської вечірки в колі всесвітньо відомих спортсменів та зіркових гостей".

Раніше, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.