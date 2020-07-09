Промоутерська компанія Усика анонсувала свій дебютний вечір боксу

Джерело - Чемпіон.
Промоутерська компанія українського суперважковаговика Олександра Усика 1 серпня у Києві проведе свій дебютний вечір боксу.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
В рамках вечора боксу пройдуть наступні бої: Владислав Сіренко - Павло Кроленко, Олександр Захожий - Костянтин Довбищенко, Андрій Великовський - Руслан Щелеп, Петро Іванов - Роман Шкарупа.
Також на вечорі боксу виступлять Віктор Вихрист, Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравора Петросян і Даніель Лапін.
Відзначається, що шоу пройде "в поєднання спортивного драйву і витонченої світської вечірки в колі всесвітньо відомих спортсменів та зіркових гостей".
Переглянути цей допис в Instagram
1 серпня в Україну повертається великий бокс. Компанія USYK 17 PROMOTION дебютує з інноваційним спортивним шоу– Big Boxing Night. Сучасна арена в респектабельному передмісті Києва, захоплюючі краєвиди, яскрава розважальна програма, затишні lounge-зони та комфортні фудкорти – все це створить неповторну атмосферу та незабутні емоції для гостей вибухового шоу Big Boxing Night. Серед головних поєдинків вечору: бої найбільш перспективних важковаговиків України Владислава Сіренко та Олександра Захожого; чемпіона WBC Francophone у середній вазі Андрія Великовського; Петра Іванова, чемпіона світу серед молоді за версією WBC. Також на ринг знову вийде Віктор Вихрист, чемпіон Європейських ігор 2019, Чемпіон Європи 2017, чотириразовий переможець національної першості, який минулого року успішно дебютував на професійному ринзі. В насиченій програмі андеркарта бої потужних проспектів України, зокрема Ігоря Шевадзуцького, Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна. Big Boxing Night – найочікуваніше open air шоу літнього сезону 2020 в Україні, що вперше презентує унікальний формат – поєднання спортивного драйву та витонченої світської вечірки в колі всесвітньо відомих спортсменів і зіркових гостей. Розважальна програма за участю Злати Огневич, Серьога (Поліграф ша- рікoff). #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @usykaa
Раніше, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.