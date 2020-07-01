Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA

Чісора розташувався у рейтингу на дев'ятій позиції

Джерело - Еспресо.

Український боксер Олександр Усик відібрав у американського важковаговика Деонтея Вайлдера другу позицію у рейтингу WBA.

Про це повідомляє Всесвітня боксерська асоціація.

Усик піднявся з третього на друге місце, яке раніше займав Деонтей Вайлдер. Колишній чемпіон світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) взагалі вибув із топ-15 рейтингу важковаговиків WBA.

Наступний суперник Усика, британець Дерек Чісора, розташувався у рейтингу на дев'ятій позиції.

Титул суперчемпіона WBA належить британцю Ентоні Джошуа, "регулярним" чемпіоном є Маннуель Чарр з Лівану, а титулом WBA Gold володіє фін Роберт Хеленіус.

Також Усика випереджає американець Тревор Браян, який посідає перший рядок у списку.

Раніше, Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом.