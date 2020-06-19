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Президент WBC: Ф'юрі потрібно виграти два бої, щоб вийти на Джошуа

Сьогодні 16:40 712 0
Сулейман відзначив, що об'єднавчий бій відбудеться не раніше 2021 року
Президент WBC: Ф'юрі потрібно виграти два бої, щоб вийти на Джошуа
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - TalkSport.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі перед титульним боєм з Ентоні Джошуа має виграти ще два поєдинки.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Я чув про це. Але щоб вийти на Джошуа, Тайсон повинен провести поєдинки з Деонтеєм Вайлдером і Ділліаном Вайтом. Позиція WBC проста: у нас є чемпіон - Ф'юрі. Спочатку він боксує з Вайлдером, а потім проводить обов'язковий захист".

Я не втомлюся повторювати, що Ділліан Вайт - тимчасовий чемпіон і обов'язковий претендент. Він повинен отримати чемпіонський бій до лютого 2021 року", - зазначив Сулейман.

Раніше, Ф'юрі заявляв, що Вайлдер - другий найкращий суперваговик світу.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.

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