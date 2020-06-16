Джерело - BoxingScene.
Боксер Деонтей Вайлдер є другим найкращим суперваговиком у світі і залишається найнебезпечнішим суперником.
Про це заявив Тайсон Ф'юрі.
"Вайлдер - другий найкращий суперваговик світу. Якби він бився з Джошуа, то вирубив і його, і всіх інших, хто знаходиться далі в списку. Для мене Деонтей залишається найнебезпечнішим суперником.
І він зробить все, щоб показати себе в третьому поєдинку між нами. Я все ще повинен зберігати обережність", - вважає Ф'юрі.
Бій повинен відбутися в кінці цього року або вже в наступному.
Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.
Раніше Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році.