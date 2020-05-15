Джошуа у 2020 році встигне провести лише один бій - промоутер

Едді Гірн прокоментував бої Ентоні Джошуа у поточному році

Чемпіон WBO, WBA і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа у 2020 році встигне провести лише один бій.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зараз ми змушені визнати, що нинішнього року Ентоні Джошуа зможе провести лише один бій. Ми планували поєдинок з Пулєвим у серпні, а потім ще один в грудні. Але до боїв Ентоні потрібна масштабна підготовка, тому буде лише один бій", - відзначив Гірн.

Раніше повідомлялося, що Джошуа підпише з Ф’юрі контракт на два поєдинки.

Також, Вайлдер може отримати 10 млн доларів за відмову бою з Ф’юрі.