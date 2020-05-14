 Вайлдер може отримати 10 млн доларів за відмову бою з Ф’юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер може отримати 10 млн доларів за відмову бою з Ф’юрі

Сьогодні 18:15 561 0
Деонтей Вайлдер може заробити гроші навіть не виходячи на ринг
#Вайлдер, #Ф’юрі, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу за версією WBC американець Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) може заробити 10 млн доларів відмовившись від прописаного в контракті права на негайний реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це розповів інсайдер Ленс Пагмайер.

Відмова Вайлдера від бою з Ф'юрі є одним з двох умов, необхідних для організації поєдинку Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Другою умовою є такою ж відмова обов'язкового претендента за лінією IBF болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО).

На даний момент неясно, хто вкладе гроші в виплату відступних для Вайлдера і Пулєва, але передбачається, що це можуть бути інвестори з Саудівської Аравії, для яких це буде частиною витрат на організацію бою Ф'юрі - Джошуа.

Пагмайер зазначає, що поки невідома позиція Вайлдера, але якщо він погодитися, то це буде найбільша сума відступних в історії.

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