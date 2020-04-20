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Абсолютна чемпіонка світу назвала боксерів, що переможуть Ломаченка

Сьогодні 16:10 946 1
Кроуфорд і Стівенсон краще українця
Абсолютна чемпіонка світу назвала боксерів, що переможуть Ломаченка
#Шилдс, #Ломаченко

Джерело - FightHype.com.

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не може претендувати на звання найкращого боксера з не найкращим захистом.

Про це заявила чемпіонка світу у трьох вагових категоріях Кларесса Шилдс.

"Кращий боксер в плані захисту, але без урахування Мейвезера? Серед дівчат найкращий захист у Сенісіі Естради і в Еманди Серрано. Багато хто може сказати, що у Серрано немає захисту. Але, хороша атака - це і захист.

Якщо ми говоримо про чоловіків, то потрібно говорити про Шакуров Стівенсона. Я бачила небагатьох людей, які можуть потрапити чистими ударами по Шакуру. Коли він бився за пояс чемпіона світу, то за 12 раундів пропустив десь три удари. А потрапив багато. Це кращий захист, яку я бачила. Він, а також Теренс Кроуфорд.

Ломаченко? Він був у нокдауні. Так, таке буває, але коли твоє обличчя після бою рожеве і червоне, то немає, ти не можеш вважатися хлопцем з хорошим захистом. Відносно навичок - так, у нього неймовірні навички. Але не найкращий захист. Ні. Не у моїй книзі", - зазначила Шилдс.

Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.

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