Хейні: Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) не битимуться за звання абсолютного чемпіона легкої ваги.

Про це заявив боксер Девін Хейні.

"Я сподіваюся, що переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється зі мною. Запитайте у Боба Арума, чи буде переможець битися зі мною за все пояса. Теофімо не може завоювати титул "франчайзингового" чемпіона, так що вони не будуть битися за звання абсолютного чемпіона. Франчайзинговий титул - це не пояс.

Я поб'юся з хлопцями в моєму дивізіоні, а потім піднімуся в першу напівсередню вагу. Якщо ніхто не захоче битися зі мною там, я перейду в напівсередній дивізіон.

Я вважаю, що наше протистояння з Лопесом - це великий поєдинок, який багато хто захоче побачити. Мене не хвилює, хто переможе - Ломаченко або Теофімо. Я просто хочу, щоб переможець воював зі мною", - зазначив Хейні.