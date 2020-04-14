 Ломаченко висміяв заяву Хейні | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко висміяв заяву Хейні

Сьогодні 20:30 1790 0
Василь Ломаченко прокоментував можливий бій проти Девіна Хейні
Ломаченко висміяв заяву Хейні
#Ломаченко, #Хейні, #бокс

Джерело - sportarena.com.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко готовий до бою проти американського боксера Девіна Хейні.

Про це розповів сам український боксер.

"Чув, як Хейні сказав, що нокаутує мене. Але він ні з ким не боровся, а тепер каже, що вирубає мене. Я сказав йому: Немає проблем, давай зробимо це.

Він знає, що я готовий, давно говорили з ним про це. Також цього бою чекають багато фанатів, ми повинні дати їм його. У нас дуже цікава вагова категорія, в яку приходять багато нових хороших осіб", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, Лопес знову образив Ломаченка.

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