Усик: Не піду в політику, обманювати вмію тільки у рингу

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) немає злоби до своїх суперників.

Про це розповів сам боксер.

"Колись мене запитали про політику, піду я в неї чи ні. Я кажу: Обманювати вмію тільки в рингу. Там - це мистецтво. Але це обман в спорті, ти не брешіш людині в очі, що він такий гарний, а завтра йдеш і підставляєш його.

У мене немає злоби до своїх суперників. Я не хочу завдати людині шкоди, я думаю про те, що у нього є сім'я, ці люди теж за нього переживають, вони плачуть про те, що він програє або якось отримує.

Є знаєте що? Швидкоплинне нерозуміння, чому в людей є так багато непонятки, злоби, жовчі, яку вони викидають на інших. Чому люди не борються з собою? Ми не хочемо викидати заздрість. А це така річ, яка тобі відразу закриває всі шляхи на верх", - розповів Усик.