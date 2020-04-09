Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) виступив проти декомунізації.

Про це розповів сам боксер.

"Я вважаю, що її взагалі не потрібно робити, тому що Радянського союзу у нас немає. По-перше, якщо ми хочемо перейменовувати вулиці, це моя думка, щоб вулиці називати іншими іменами, потрібно будувати міста і робити там нові вулиці, а не перейменовувати старі. Перейменовувати вулиці - це дуже затратно, ці витрати не потрібні зараз, це проблеми для більшості людей. Їм взагалі без різниці, як називаються вулиці, головне - щоб був хлібець.

Та не потрібно перейменовувати, не потрібно. Нічого в цьому не буде від того, що ми перейменуємо вулицю. Ну не буде нічого. Ми розділимо тільки народ. П'ятьом подобається, п'ятьом - ні. Все.

Я ж кажу, ще раз, якщо потрібно перейменовувати вулиці, то потрібно будувати нові міста. А ті люди, які хочуть це проводити - нехай вони візьмуть мило і мотузку і повісяться, тому що вони теж народилися в Радянському союзі. Вони зроблять декомунізацію себе. Тобто, деякі ці люди, які це роблять, вони самі взагалі в партіях були, а зараз розповідають людям, як потрібно робити. Але це спеціально робиться, щоб розділити внутрішній стан моєї країни", - розповів Усик.