Ломаченко: Хочу побачити вираз обличчя Лопеса і його батька після нашого бою

Джерело - Top Rank.
Володар титулів WBO, WBA і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко хоче в Теофімо Лопеса забрати пояс IBF.
Про це заявив українець.
"Я дійсно вважаю, що Лопес - хороший боксер. Він молодий і голодний. Я хочу отримати цей поєдинок, тому що він тримає мій пояс IBF. Теофімо любить розповідати про те, в якому раунді він закінчить наш бій. Це добре, адже він просто підігріває інтерес.
Мене в цьому поєдинку цікавить те, як я буду дивитися в очі Лопеса і його батька після бою. Буде вкрай цікаво побачити їх реакцію", - заявив Ломаченко.
Бій між Ломаченко і Лопесом повинен був відбутися 30 травня, але через пандемію коронавірусу WBO заборонила проведення заходів до 1 червня.
Нагадаємо, Лопес знову образив Ломаченка.