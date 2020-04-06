Ломаченко: Хочу побачити вираз обличчя Лопеса і його батька після нашого бою

Володар титулів WBO, WBA і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко хоче в Теофімо Лопеса забрати пояс IBF.

Про це заявив українець.

"Я дійсно вважаю, що Лопес - хороший боксер. Він молодий і голодний. Я хочу отримати цей поєдинок, тому що він тримає мій пояс IBF. Теофімо любить розповідати про те, в якому раунді він закінчить наш бій. Це добре, адже він просто підігріває інтерес.

Мене в цьому поєдинку цікавить те, як я буду дивитися в очі Лопеса і його батька після бою. Буде вкрай цікаво побачити їх реакцію", - заявив Ломаченко.