Американського боксера Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) дратує характер чемпіона WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Це зарозумілий с*чий син, як всі зірки. Мені це не подобається. Ти говориш з ним, а він всім виглядом демонструє, що ти знаходишся не на його рівні. Я з усіма спілкуюся на рівних, ми всі зроблені з плоті та крові", - розповів Лопес.