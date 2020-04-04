Усик: Вас дратує, що я не відповідаю вашим очікуванням

Український боксер відповів критикам

Джерело - TKOBoxing Бокс.

Українського боксера Олександра Усика дратує, що від нього чогось очікують.

Про це він розповів ютуб-каналу TKOBoxing Бокс.

"Друзі, знаєте, що вас дратує, що вам не подобається, що вас дратує? Те, що я не відповідаю вашим очікуванням. Я і не повинен цього робити. Ви очікуєте чогось від когось. Таких людей я називаю скигліями", - сказав Усик.

Нагадаємо, ексчемпіон світу не вірить в успіх Усика у суперважкій вазі.

Раніше коронавірусом захворів російський тренер, який контактував з Усиком.