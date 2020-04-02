Ексчемпіон світу не вірить в успіх Усика у суперважкій вазі

Колишній чемпіон світу британець Карл Фроч скептично оцінив перспективи українця Олександра Усика у надважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"У мене є сумніви з приводу Олександра Усика. Вони виникли через те, що він не є природженим суперважковаговиком. Також у нього поки немає перемог над іменитими суперниками. У першому бою в надважкій вазі він боксував з Візерспуном і не сильно вразив мене. Він зробив все, що йому було потрібно, однак опонент Усика виявився невдахою", - нагадав Фроч.