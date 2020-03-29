Міллер: Усику пощастило, що він не боксував зі Спонгом

Джерело - EsNews.
Боксер Тайрон Спонг міг би здобути перемогу над українцем Олександром Усиком.
Про це заявив американський суперваговик Джаррелл Міллер.
"Я думаю, що Усику пощастило. Чому? Просто він не боксував з Тайроном Спонг. Якби ми побачили цей бій, то Спонг нокаутував би його. Я в цьому впевнений", - заявив Міллер.
Нагадаємо, що Спонг повинен був стати першим суперником українця в суперважкій вазі, проте йому заборонили проводити бої з-за вживання допінгу.
Раніше, WBO перенесла бій Ломаченко – Лопес.