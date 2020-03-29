Міллер: Усику пощастило, що він не боксував зі Спонгом

Боксер Тайрон Спонг міг би здобути перемогу над українцем Олександром Усиком.

Про це заявив американський суперваговик Джаррелл Міллер.

"Я думаю, що Усику пощастило. Чому? Просто він не боксував з Тайроном Спонг. Якби ми побачили цей бій, то Спонг нокаутував би його. Я в цьому впевнений", - заявив Міллер.