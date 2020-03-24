WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес

Поєдинок у травні не відбудеться

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська організація (WBO) через пандемію коронавірусу перенесла всі бої як мінімум на червень 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Таким чином, бій чемпіона світу WBO, WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у легкій вазі (до 61,2 кг) проти володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопеса буде перенесено. Бій мав відбутися 30 травня.

Ломаченко задовго до офіційного рішення достроково припинив тренувальний табір в США і повернувся в Україну.

Раніше, Лопес звинуватив Ломаченка у зриві переговорів.