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WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес

Сьогодні 12:25 824 0
Поєдинок у травні не відбудеться
WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська організація (WBO) через пандемію коронавірусу перенесла всі бої як мінімум на червень 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Таким чином, бій чемпіона світу WBO, WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у легкій вазі (до 61,2 кг) проти володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопеса буде перенесено. Бій мав відбутися 30 травня.

Ломаченко задовго до офіційного рішення достроково припинив тренувальний табір в США і повернувся в Україну.

Раніше, Лопес звинуватив Ломаченка у зриві переговорів.

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