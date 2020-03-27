 Буценко не вірить у чутки про небезпеку коронавірусу | Бокс | Champion.com.ua
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Буценко не вірить у чутки про небезпеку коронавірусу

Вчора 23:26 730 0
Микола Буценко прокоментував пандемію коронавірусу
Буценко не вірить у чутки про небезпеку коронавірусу
#Буценко, #бокс, #Лондон

Джерело - xsport.ua.

Капітан збірної України з боксу Микола Буценко не сильно вірить у небезпеку коронавірусу.

Про це розповів сам боксер.

"Олімпіаду перенесли на 2021-й рік, але це не впливає на нашу підготовку. Все в тому ж процесі, ми всі в рівних умовах. Зараз ми знаходимося на карантині вдома, дотримуємося усіх вимог, які були оголошені нашими тренерами.

Ліцензійний турнір проходив за регламентом. Все в звичайній обстановці, як і попередні турніри. Зрозуміло, що всі були максимально обмежені в пересуванні, в контактах між командами, щоб ніхто ні з ким не перетинався.

У готелі, де проживала збірна команда України, боксерів з Туреччини не було. У нас жили спортсмени з Угорщини, Вірменії, Швеції та Косово.

Коронавірус, за чутками і в ЗМІ, це не жарти. Зрозуміло, я в це не сильно вірю, але дотримуюся всіх правил, оголошених нам нашими тренерами, нашою країною. Сидіти вдома - значить сидіти вдома, поки не пройде цей карантин", - сказав Буценко.

Відзначимо, що Буценко встиг завоювати ліцензію на Олімпійські ігри-2020 на кваліфікаційному турнірі в Лондоні.

Нагадаємо, шість боксерів заразилися коронавірусом під час відбору на Олімпіаду.

Також, суперник українського боксера захворів коронавірусом.

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