Джерело - xsport.ua.
Капітан збірної України з боксу Микола Буценко не сильно вірить у небезпеку коронавірусу.
Про це розповів сам боксер.
"Олімпіаду перенесли на 2021-й рік, але це не впливає на нашу підготовку. Все в тому ж процесі, ми всі в рівних умовах. Зараз ми знаходимося на карантині вдома, дотримуємося усіх вимог, які були оголошені нашими тренерами.
Ліцензійний турнір проходив за регламентом. Все в звичайній обстановці, як і попередні турніри. Зрозуміло, що всі були максимально обмежені в пересуванні, в контактах між командами, щоб ніхто ні з ким не перетинався.
У готелі, де проживала збірна команда України, боксерів з Туреччини не було. У нас жили спортсмени з Угорщини, Вірменії, Швеції та Косово.
Коронавірус, за чутками і в ЗМІ, це не жарти. Зрозуміло, я в це не сильно вірю, але дотримуюся всіх правил, оголошених нам нашими тренерами, нашою країною. Сидіти вдома - значить сидіти вдома, поки не пройде цей карантин", - сказав Буценко.
Відзначимо, що Буценко встиг завоювати ліцензію на Олімпійські ігри-2020 на кваліфікаційному турнірі в Лондоні.
Нагадаємо, шість боксерів заразилися коронавірусом під час відбору на Олімпіаду.
Також, суперник українського боксера захворів коронавірусом.