Капітан збірної України з боксу Микола Буценко не сильно вірить у небезпеку коронавірусу.

Про це розповів сам боксер.

"Олімпіаду перенесли на 2021-й рік, але це не впливає на нашу підготовку. Все в тому ж процесі, ми всі в рівних умовах. Зараз ми знаходимося на карантині вдома, дотримуємося усіх вимог, які були оголошені нашими тренерами.

Ліцензійний турнір проходив за регламентом. Все в звичайній обстановці, як і попередні турніри. Зрозуміло, що всі були максимально обмежені в пересуванні, в контактах між командами, щоб ніхто ні з ким не перетинався.

У готелі, де проживала збірна команда України, боксерів з Туреччини не було. У нас жили спортсмени з Угорщини, Вірменії, Швеції та Косово.

Коронавірус, за чутками і в ЗМІ, це не жарти. Зрозуміло, я в це не сильно вірю, але дотримуюся всіх правил, оголошених нам нашими тренерами, нашою країною. Сидіти вдома - значить сидіти вдома, поки не пройде цей карантин", - сказав Буценко.