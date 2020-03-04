Збірна України з боксу оголосила склад на ліцензійний турнір в Лондоні

Джерело - fbu.org.ua.
Національна збірна України з боксу візьме участь у першому ліцензійному турнірі на Олімпійські ігри Токіо-2020, який відбудеться у Лондоні.
Про це повідомляє Федерація боксу України.
На турнірі буде розіграно 77 олімпійських ліцензій серед чоловіків (50 ліцензій) та жінок (27 ліцензій). Змагання проходитимуть на арені Copper Box Arena з 14 по 24 березня.
Актуально: Федерація боксу України пробила чергове дно, - юрист
На ліцензійному турнірі в Лондоні збірну України представлятимуть:
Жіноча збірна:
Чоловіча збірна:
Нагадаємо, ФБУ дискваліфікувала Віктора Вихриста через те, що той перейшов у професіонали.
Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко назвав дії федерації - неприпустимими.