Збірна України з боксу оголосила склад на ліцензійний турнір в Лондоні

Збірна України з боксу побореться за олімпійські ліцензії

Національна збірна України з боксу візьме участь у першому ліцензійному турнірі на Олімпійські ігри Токіо-2020, який відбудеться у Лондоні.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

На турнірі буде розіграно 77 олімпійських ліцензій серед чоловіків (50 ліцензій) та жінок (27 ліцензій). Змагання проходитимуть на арені Copper Box Arena з 14 по 24 березня.

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На ліцензійному турнірі в Лондоні збірну України представлятимуть:

Жіноча збірна:

Вагова категорія 51 кг – Тетяна Коб

Вагова категорія 57 кг – Юлія Циплакова

Вагова категорія 60 кг – Марина Мальована

Вагова категорія 69 кг – Анна Лисенко

Вагова категорія 75 кг – Анастасія Чорноколенко

Чоловіча збірна:

Вагова категорія 52 кг – Дмитро Замотаєв

Вагова категорія 57 кг – Микола Буценко

Вагова категорія 63 кг – Ярослав Харциз

Вагова категорія 69 кг – Євген Барабанов

Вагова категорія 75 кг – Олександр Хижняк

Вагова категорія 81 кг – Степан Грекул

Вагова категорія 91 кг – Сергій Горсков

Вагова категорія +91 кг – Цотне Рогава

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