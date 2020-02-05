ФБУ дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера у професіонали

В організації обурені рішенням суперваговика

Джерело - Експресо.

Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки тренера та менеджера важковаговика Віктора Вихриста за перехід боксера у професіонали перед Олімпіадою-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У ФБУ заявили, що дізналися про несподіване рішення лідера збірної України за день до його переходу у професіонали від особистого тренера боксера Олександра Ляхового.

"Про рішення Віктора Вихриста припинити виступи у складі збірної України повідомив 27 січня особистий тренер боксера - Олександр Ляховий у спілкуванні з головним тренером збірної. Тобто за день до підписання Віктором Вихристом професійного контракту. До цього моменту Федерація боксу України не отримувала жодних повідомлень стосовно можливого бажання Вихриста перейти у професійний бокс та припинити виступи у складі збірної України", - заявили у ФБУ.

Також у федерації підкреслили, що через рішення Вихриста збірна України ризикує залишитися без олімпійської ліцензії у надважкій вазі.

У ФБУ вирішили дискваліфікувати на 3 роки Олександра Ляхового та менеджера боксера - Андрія Котельника, який є колишнім чемпіоном світу серед професіоналів у напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Віктор Вихрист є чемпіоном Європи-2017 та переможцем Європейських ігор-2019 серед любителів.

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