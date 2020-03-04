Федерація боксу України пробила чергове дно, - юрист

На засідання конторльно-дисциплінарного комітету Федерації боксу України у справі Віктора Вихриста не допустили адвоката спортсмена Юрія Юрченка.

Про це написав сам юрист на своїй сторінці у Facebook.

"Ось так ми - Адвокатское бюро "Юрченко Юрий і партнеры" / "YIY & partners" LF чекали з 9:50 до 11:10 засідання КДК Федераціі боксу щодо боксера-професіонала Віктора Вихриста, його тренера Александр Ляховой та менеджера Андрія Котельника! Чекали більше години!

Врешті КДК на чолі з Мангером прийняло рішення не допускати мене як адвоката для захисту прав боксера, тренера та менеджера, з причини відсутності моїх клієнтів та їх письмових пояснень. Вирішили потайки, навіть, не надавши нам слова, і не допустивши до кабінету де відбувалося засідання!

Це порушення як прав клієнтів, так і прав Адвоката!!! Висновок: Федерація боїться правди та світла/прозорості і пробила чергове дно!

Наші подальші дії - суд! За ці порушення КДК має відповісти - понести відповідальність, згідно законодавства України. І за порушення гарантій адвокатської діяльності, і за втручання в адвокатську діяльність!", - заявив Юрченко.