Альверес готовий провести третій бій проти Головкіна

Чемпіон WBA Super в середньому дивізіоні Сауль Альварес готовий втретє вийти на ринг проти чемпіона IBF і IBO в середній вазі Геннадія Головкіна.

Про це повідомив Майк Коппінджер.

Канело наполягає, щоб бій пройшов в рамках суперсередній ваги. Зацікавленість також проявляє стрімінг-платформа DAZN, яка транслює поєдинки за участю обох боксерів.

Актуально: Альверес дізнався дату наступного бою

Головкін і Альварес двічі зустрічалися в рингу. У першою бою була зафіксована нічия, в другому Сауль переміг рішенням суддів.

Sources: Canelo Alvarez has expressed interest in fighting Gennadiy Golovkin in September after previously showing little interest in a trilogy bout. Alvarez plans to campaign at 168 pounds so GGG would likely have to move up from 160. DAZN has long tried to finalize the fight