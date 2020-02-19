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Альверес готовий провести третій бій проти Головкіна

Сьогодні 09:44 149 0
Сауль Альварес може у вересні битися з Геннадієм Головкіним
Альверес готовий провести третій бій проти Головкіна
#Альварес, #Головкін, #бокс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA Super в середньому дивізіоні Сауль Альварес готовий втретє вийти на ринг проти чемпіона IBF і IBO в середній вазі Геннадія Головкіна.

Про це повідомив Майк Коппінджер.

Канело наполягає, щоб бій пройшов в рамках суперсередній ваги. Зацікавленість також проявляє стрімінг-платформа DAZN, яка транслює поєдинки за участю обох боксерів.

Актуально: Альверес дізнався дату наступного бою

Головкін і Альварес двічі зустрічалися в рингу. У першою бою була зафіксована нічия, в другому Сауль переміг рішенням суддів.

Раніше, Головкін дізнався свого наступного суперника.

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